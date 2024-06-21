Пожежа автомобіля у Миколаївській області 20 червня / Фото: ДСНС

У четвер, 20 червня, вогнеборці двічі гасили пожежі автомобілів у Миколаєві та області. В одному із випадків вогонь перекинувся на суху траву.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС Миколаївської області, перший випадок стався в Інгульському районі Миколаєва, там горів припаркований легковик NISSAN.

За словами надзвичайників, полум’я почало розповсюджуватись на розташовані поруч два автомобіля, але вогнеборцям вдалось вчасно загасити вогонь. Пожежу ліквідували на загальній площі 15 квадратних метрів.

Другий випадок стався поблизу села Олександрівка у Баштанському районі. Під час руху зайнявся брезент на причепі до автомобіля ГАЗ 330232. Проїжджаючі повз водії намагались допомогти загасити власнику полум’я за допомогою вогнегасника, але це не дало результату і вони зателефонували на лінію 101.

Зазначається, що враховуючи вітряну погоду на відкритій території, вогонь охопив всю автівку площею вісім квадратних метрів та встиг перекинутись на суху траву.

Причини пожеж встановлюються. На місцях для з’ясування обставин працювали також правоохоронці.

Пожежа автомобіля у Миколаєві 20 червня / Фото: ДСНС Пожежа автомобіля у Миколаївській області 20 червня / Фото: ДСНС Пожежа автомобіля у Миколаївській області 20 червня / Фото: ДСНС

Нагадаємо, також у Миколаївській області 20 та в ніч на 21 червня виникли масштабні пожежі в екосистемах. Вогнеборці ліквідували 23 пожежі, залучивши понад 100 вогнеборців та 27 спецавтомобілів.