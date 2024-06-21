Пожежа в екосистемах Миколаївщини / Фото: ДСНС Миколаївської області

У Миколаївській області 20 та в ніч на 21 червня виникли масштабні пожежі в екосистемах. Вогнеборці ліквідували 23 пожежі, залучивши понад 100 вогнеборців та 27 спецавтомобілів.

Як повідомили у Головного управління ДСНС Миколаївщини, у кожному районі області горіли сухостій на відкритих територіях, чагарники та сміття.

За словами рятувальників, також виникли пожежі на полях пшениці та ячменю.

Вчора, надзвичайники повідомляли, що поблизу села Сеньчине у Миколаївському районі вогнеборці ліквідували пожежу площею чотири гектара. З них 2,5 гектара ячменя на корені й сухої трави та 1,5 гектара лісосмуги. Загалом вдалося врятувати від вогню близько 90 гектар зернових.

Пожежа в екосистемах Миколаївщини / Фото: ДСНС Миколаївської області Пожежа в екосистемах Миколаївщини / Фото: ДСНС Миколаївської області Пожежа в екосистемах Миколаївщини / Фото: ДСНС Миколаївської області

«Що стосується пожеж сухостоїв, то тут слід зазначити, що майже всі вони виникли через необережне поводження з вогнем з боку населення, а також в результаті навмисного підпалу. Виникали вони як в межах житлового сектору — на територіях приватних домоволодінь, так і на відкритих територій. Загалом зареєстровано 23 пожежі, площа горінь склала понад 30 гектарів», — зазначили у ДСНС.

Загалом, від ДСНС на ліквідацію пожеж в природних екосистемах залучались понад 100 вогнеборців та 27 спецавтомобілів. У гасінні також допомагали місцеві пожежні команди, фермери та підприємці, які надавали техніку для підвозу води та місцеве населення.

Миколаївські надзвичайники наголошують, що порівняно з минулим роком кількість пожеж в природних екосистемах Миколаївщини зросла удвічі. За словами вогнеборців, кількість пожеж зросла на 103%, це 427 пожеж на противагу 210 пожежам у 2023 році.