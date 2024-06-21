У Миколаївській області 20 та в ніч на 21 червня виникли масштабні пожежі в екосистемах. Вогнеборці ліквідували 23 пожежі, залучивши понад 100 вогнеборців та 27 спецавтомобілів.
Як повідомили у Головного управління ДСНС Миколаївщини, у кожному районі області горіли сухостій на відкритих територіях, чагарники та сміття.
За словами рятувальників, також виникли пожежі на полях пшениці та ячменю.
Вчора, надзвичайники повідомляли, що поблизу села Сеньчине у Миколаївському районі вогнеборці ліквідували пожежу площею чотири гектара. З них 2,5 гектара ячменя на корені й сухої трави та 1,5 гектара лісосмуги. Загалом вдалося врятувати від вогню близько 90 гектар зернових.
«Що стосується пожеж сухостоїв, то тут слід зазначити, що майже всі вони виникли через необережне поводження з вогнем з боку населення, а також в результаті навмисного підпалу. Виникали вони як в межах житлового сектору — на територіях приватних домоволодінь, так і на відкритих територій. Загалом зареєстровано 23 пожежі, площа горінь склала понад 30 гектарів», — зазначили у ДСНС.
Загалом, від ДСНС на ліквідацію пожеж в природних екосистемах залучались понад 100 вогнеборців та 27 спецавтомобілів. У гасінні також допомагали місцеві пожежні команди, фермери та підприємці, які надавали техніку для підвозу води та місцеве населення.
Миколаївські надзвичайники наголошують, що порівняно з минулим роком кількість пожеж в природних екосистемах Миколаївщини зросла удвічі. За словами вогнеборців, кількість пожеж зросла на 103%, це 427 пожеж на противагу 210 пожежам у 2023 році.
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У Миколаївській області 20 та в ніч на 21 червня виникли масштабні пожежі в екосистемах. Вогнеборці ліквідували 23 пожежі, залучивши понад 100 вогнеборців та 27 спецавтомобілів.
Як повідомили у Головного управління ДСНС Миколаївщини, у кожному районі області горіли сухостій на відкритих територіях, чагарники та сміття.
За словами рятувальників, також виникли пожежі на полях пшениці та ячменю.
Вчора, надзвичайники повідомляли, що поблизу села Сеньчине у Миколаївському районі вогнеборці ліквідували пожежу площею чотири гектара. З них 2,5 гектара ячменя на корені й сухої трави та 1,5 гектара лісосмуги. Загалом вдалося врятувати від вогню близько 90 гектар зернових.
«Що стосується пожеж сухостоїв, то тут слід зазначити, що майже всі вони виникли через необережне поводження з вогнем з боку населення, а також в результаті навмисного підпалу. Виникали вони як в межах житлового сектору — на територіях приватних домоволодінь, так і на відкритих територій. Загалом зареєстровано 23 пожежі, площа горінь склала понад 30 гектарів», — зазначили у ДСНС.
Загалом, від ДСНС на ліквідацію пожеж в природних екосистемах залучались понад 100 вогнеборців та 27 спецавтомобілів. У гасінні також допомагали місцеві пожежні команди, фермери та підприємці, які надавали техніку для підвозу води та місцеве населення.
Миколаївські надзвичайники наголошують, що порівняно з минулим роком кількість пожеж в природних екосистемах Миколаївщини зросла удвічі. За словами вогнеборців, кількість пожеж зросла на 103%, це 427 пожеж на противагу 210 пожежам у 2023 році.