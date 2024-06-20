Пожежа на полі в Миколаївській області 20 червня / Фото: ДСНС

Вранці 20 червня у Вознесенському районі Миколаївщини займання сухої трави призвело до пожежі на полі із ячменем.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС Миколаївської області, про пожежу сухостою та на полі із зерновими культурами поблизу села Царедарівка їх сповістив пастух.

За словами надзвичайників, по прибуттю на місце вони спочатку вжили заходів із недопущення розповсюдження вогню на суміжні поля, потім ліквідували займання площею 2,5 гектара, з яких 500 квадратних метрів ячменю.

Причина пожежі встановлюється.

Пожежа на полі в Миколаївській області 20 червня / Фото: ДСНС Пожежа на полі в Миколаївській області 20 червня / Фото: ДСНС Пожежа на полі в Миколаївській області 20 червня / Фото: ДСНС

Нагадаємо, що 8 червня, зазнали шкоди від вогню не лише відкриті території, а й також поле із зерновою культурою. Горіла суха трава, чагарники у Миколаєві та Баштанському й Миколаївському районах.

Миколаївські надзвичайники наголошують, що порівняно з минулим роком кількість пожеж в природних екосистемах Миколаївщини зросла удвічі. За словами вогнеборців, кількість пожеж зросла на 103%, це 427 пожеж на противагу 210 пожежам у 2023 році.