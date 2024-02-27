Миколаївські вогнеборці / Фото: ДСНС Миколаївщини

Миколаївські вогнеборці 26 лютого двічі залучались для гасіння пожеж в житловому секторі області.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

Зазначається, що у селі Новоіванівка Баштанського району загорілась стеля у приватному будинку. Пожежу ліквідували на площі 5 квадратних метрів. Попередня причина займання — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Через щільне задимлення вогнеборці працювали ланкою газодимозахисту.

Друга пожежа сталася у селі Юрʼївка Вознесенського району, там загорівся приватний будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 10 квадратних метрів. Причина загоряння наразі встановлюється.

Загалом від ДСНС на гасіння пожеж залучались вісім вогнеборців та два спецавтомобілі. Для підвозу води також залучався трактор від ПрАТ «Добробут». Крім цього на місцях працювали правоохоронці та бригада АТ «Миколаївобленерго».

Як раніше повідомляли в ДСНС Миколаївщини, на території облаті останніми днями спостерігається різке збільшення кількості пожеж в природних екосистемах.