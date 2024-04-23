Російські війська обстріляли Херсон / Фото з відкритих джерел

Росіяни обстріляли на Херсонщині Новокаїри. Внаслідок атаки зазнали поранень.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

«Російські війська вкрили вогнем Новокаїри», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, через ворожий обстріл вибухову травму та уламкове поранення лопатки отримав 67-річний чоловік. Потерпілого шпиталізували. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Нагадаємо, що у ніч на 23 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на території Миколаївської області знищено чотири БпЛА типу «Shahed 131/136». Під час бойової роботи сил ППО уламками збитого безпілотника було пошкоджено торгівельну інфраструктуру.