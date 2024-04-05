Російська армія минулої доби знову били по цивільних об'єктах у Херсонській області.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що ворог обстрілював Антонівку, Придніпровське, Кізомис, Понятівку, Садове, Дніпровське, Янтарне, Білозерку, Томину Балку, Микільське, Берислав, Дудчани, Качкарівку, Гаврилівку, Новоберислав та місто Херсон.
За інформацією Херсонської ОВА, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, пошкоджено 10 приватних будинків.
«Снаряди влучили в кооператив, гаражне приміщення та компанію газотранспортної системи, внаслідок чого пошкоджені газопровід, теплопровід, сонячні колектори, опорні конструкції», — йдеться у повідомленні.
Внаслідок російської агресії продуктами горіння отруїлися 10 людей.
Нагадаємо, що російські війська знову здійснили артилерійський обстріл Очакова.
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Російська армія минулої доби знову били по цивільних об'єктах у Херсонській області.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що ворог обстрілював Антонівку, Придніпровське, Кізомис, Понятівку, Садове, Дніпровське, Янтарне, Білозерку, Томину Балку, Микільське, Берислав, Дудчани, Качкарівку, Гаврилівку, Новоберислав та місто Херсон.
За інформацією Херсонської ОВА, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, пошкоджено 10 приватних будинків.
«Снаряди влучили в кооператив, гаражне приміщення та компанію газотранспортної системи, внаслідок чого пошкоджені газопровід, теплопровід, сонячні колектори, опорні конструкції», — йдеться у повідомленні.
Внаслідок російської агресії продуктами горіння отруїлися 10 людей.
Нагадаємо, що російські війська знову здійснили артилерійський обстріл Очакова.