Центр Херсона знову опинився під атакою. Фото: Юрій Сисоєв

Російські військові обстріляли Херсонщину. Внаслідок атаки постраждала дитина.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що під час нічної дронової атаки силам протиповітряної оборони України на території нашої області вдалося знищити 2 Shahed-131/136.

За даними ОВА, противник обстрілював Білозерку, Придніпровське, Комишани, Антонівку, Садове, Улянівку, Микільське, Дудчани, Качкарівку, Осокорівку та місто Херсон.

Також він додав, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 5 приватних будинків.

«Були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, сільгосптехніку, приватний автомобіль та газогін. Виток газу перекрито, пожежі та загроз немає», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, над територією Миколаївської області вночі, 11 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували вісім БпЛА типу «Shahed 131/136».