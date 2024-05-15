Вчора, 14 травня, російська армія обстріляла чотири населених пункти Херсонської області.
Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, під ворожим вогнем опинилися Херсон, Антонівка, Михайлівка, Новоолександрівка.
Пошкоджені приватний будинок і складське приміщення.
Внаслідок російської агресії одна людина загинула, ще одна дістала поранення.
Нагадаємо, що минулої доби ворог знову атакував Миколаївську область. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
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Вчора, 14 травня, російська армія обстріляла чотири населених пункти Херсонської області.
Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, під ворожим вогнем опинилися Херсон, Антонівка, Михайлівка, Новоолександрівка.
Пошкоджені приватний будинок і складське приміщення.
Внаслідок російської агресії одна людина загинула, ще одна дістала поранення.
Нагадаємо, що минулої доби ворог знову атакував Миколаївську область. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.