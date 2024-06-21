Фото ілюстративне / Сергій Нужненко

Вчора, 20 червня, російська армія атакувала 15 населених пунктах Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула і ще одна дістала поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Львове, Золота Балка, Дудчани, Михайлівка, Миколаївка, Тягинка, Білозерка, Понятівка, Комишани, Новотягинка, Іванівка, Антонівка, Садове, Гаврилівка і Херсон.

Російські військові поцілили в адмінбудівлю, житлові квартали. Зокрема пошкоджені 5 приватних будинків.

Крім того, сили протиповітряної оборони знищили на Херсонщині одну російську керовану авіаційну ракету.

Нагадаємо, що російська армія вдень, 20 червня, двічі обстріляла територію Миколаївської області.