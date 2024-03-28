В Миколаєві патрульні шукають водія Volkswagen, який поїхав з місця ДТП. Фото: патрульна поліція у Миколаївській області

Миколаївські патрульні розшукують водія Volkswagen E-Golf, який зіткнувся з автомобілем та поїхав з місця ДТП.

Про це повідомили в патрульній поліції Миколаївської області.

За даними поліції, інцидент стався 16 березня, близько 19-ї години, на вулиці Театральній 8.

Так, автомобіль білого Volkswagen E-Golf (номери ВЕ0433ZА), зіткнувся з автомобілем Daewoo Nexia. Після зіткнення порушник залишив місце пригоди.

Патрульні просять громадян, які мають будь-які відомості про вищевказану ДТП, або місцезнаходження розшукуваного автомобіля, повідомити за телефонами: (063)996-65-05, (095)007-58-47, (0512)53-18-44, 102 або ж звернутись за адресою: Миколаїв, вулиця Новозаводська 1Б/1, кабінет 113.

Нагадаємо, що нещодавно у Миколаєві патрульні розшукали та притягнули до відповідальності водія, який порушував ПДР.