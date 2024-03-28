Миколаївські патрульні розшукують водія Volkswagen E-Golf, який зіткнувся з автомобілем та поїхав з місця ДТП.
Про це повідомили в патрульній поліції Миколаївської області.
За даними поліції, інцидент стався 16 березня, близько 19-ї години, на вулиці Театральній 8.
Так, автомобіль білого Volkswagen E-Golf (номери ВЕ0433ZА), зіткнувся з автомобілем Daewoo Nexia. Після зіткнення порушник залишив місце пригоди.
Патрульні просять громадян, які мають будь-які відомості про вищевказану ДТП, або місцезнаходження розшукуваного автомобіля, повідомити за телефонами: (063)996-65-05, (095)007-58-47, (0512)53-18-44, 102 або ж звернутись за адресою: Миколаїв, вулиця Новозаводська 1Б/1, кабінет 113.
Нагадаємо, що нещодавно у Миколаєві патрульні розшукали та притягнули до відповідальності водія, який порушував ПДР.
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Миколаївські патрульні розшукують водія Volkswagen E-Golf, який зіткнувся з автомобілем та поїхав з місця ДТП.
Про це повідомили в патрульній поліції Миколаївської області.
За даними поліції, інцидент стався 16 березня, близько 19-ї години, на вулиці Театральній 8.
Так, автомобіль білого Volkswagen E-Golf (номери ВЕ0433ZА), зіткнувся з автомобілем Daewoo Nexia. Після зіткнення порушник залишив місце пригоди.
Патрульні просять громадян, які мають будь-які відомості про вищевказану ДТП, або місцезнаходження розшукуваного автомобіля, повідомити за телефонами: (063)996-65-05, (095)007-58-47, (0512)53-18-44, 102 або ж звернутись за адресою: Миколаїв, вулиця Новозаводська 1Б/1, кабінет 113.
Нагадаємо, що нещодавно у Миколаєві патрульні розшукали та притягнули до відповідальності водія, який порушував ПДР.