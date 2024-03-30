В суботу, 30 березня, внаслідок вибуху в квартирі в Білій Церкві на Київщині сталася руйнація залізобетонного перекриття з другого по п'ятий поверх.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Київській області.

Вибух невстановленого предмету стався в квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Повідомлення про вибух надійшло рятувальникам о 14:56.

По прибуттю встановили, що внаслідок вибуху один балкон на третьому поверсі повністю зруйновано та ще один — зруйнований частково. В будинку також горіли квартири на третьому та четвертому поверсі — пожежу ліквідували о 16:09.

Під час огляду рятувальники встановили, що від другого до п’ятого поверху сталася руйнація залізобетонного перекриття.

Всього вдалось врятувати трьох людей, серед них — одна дитина 2016 року народження, її госпіталізували. З-під завалів деблоковано одну загиблу людину. Пошуково-рятувальна операція триває.

Загалом, до робіт залучили 35 осіб, в тому числі двох психологів, та 9 одиниць техніки ДСНС. Додатково працюють 10 осіб та 2 одиниці техніки з Києва.

Мешканці будинку з рятувальниками. Фото: ДСНС.

Місцеві мешканці. Фото: ДСНС.

Наслідки вибуху. Фото: ДСНС.

Постраждала дитина. Фото: ДСНС.

Нагадаємо, як в червні 2023 року в 16-ти поверховому будинку в Дніпровському районі столиці стався вибух, після якого спалахнула пожежа. Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, вибух, спричинений, за попередніми даними, витоком газу, стався о 3:45. У КМВА повідомляли, що за попередньою інформацією, внаслідок вибуху в 16-поверхівці зруйновані чотири та пошкоджені шість квартир і постраждали дев'ять людей.