Наслідки вибуху 11 квітня у багатоповерхівці в Кривому Розі / Фото: Євген Ситниченко

Унаслідок вибуху, імовірно, через витік газу в багатоповерховому житловому будинку в Кривому Розі пошкоджені 36 квартир.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Дуже постраждав один під'їзд (36 квартир). Подальші рішення щодо можливості відновлення чи необхідності демонтажу згідно із законом можуть бути прийняті після інструментального обстеження. Обстеження спеціалізованою організацією триватиме два тижні. До цього мешканці у квартири повернутися не можуть», — написав він.

Він зазначив, що було ухвалено рішення про виплату першочергової допомоги з місцевого бюджету по 40 тисяч гривень на квартиру.

«Кому необхідне розселення в місцях компактного проживання — буде надано, можна звернутися до штабу в 128-й школі», — додав Олександр Вілкул.

Також він повідомив, що світло, воду, газ у сусідніх підʼїздах відновили. Причину вибуху поки що не встановили.

Як повідомлялося, в одній з квартир девʼятиповерхового житлового будинку в Кривому Розі Дніпропетровської області стався вибух, не повʼязаний з ворожими обстрілами. Раніше було відомо про сімох поранених й одного загиблого.

Нагадаємо, 22 червня минулого року в 16-ти поверховому будинку в Дніпровському районі столиці стався вибух, після якого спалахнула пожежа.