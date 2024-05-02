Суд. Фото з відкритих джерел.

Суд виніс вирок мешканцю Миколаївщини за скоєння дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої жінка отримала тяжкі травми.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

У суді прокурор довів, що 3 січня водій ВАЗ-21013 рухаючись вулицею Київська в Вознесенську перевищив швидкість, грубо порушив правила дорожнього руху та наїхав на жінку. Чоловік збив жінку коли та переходила дорогу на зелений сигнал світлофора. Після ДТП водій втік з місця пригоди, але згодом працівники поліції знайшли та затримали його.

Суд обрав йому покарання – 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки.

Зазначається, що поки триває строк апеляційного оскарження вирок не набрав законної сили.

Нагадаємо, як у Миколаєві за жорстоке вбивство чоловіка засудили до 11 років в’язниці.