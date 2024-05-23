Ніж, який вилучили у правопорушника. Фото: Нацполіція у Миколаївській області

У Южноукраїнську слідчі поліції затримали чоловіка, який під час сварки наніс ножеві поранення місцевому мешканцю.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Правоохоронці повідомлять, що ввечері, 21 травня між місцевими мешканцями відбулася сварка, в результаті якої один з чоловіків наніс іншому ножове поранення. Про інцидент поліцію повідомили лікарі.

«У ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські зʼясували, що тілесні ушкодження 45-річному потерпілому спричинив 32-річний місцевий мешканець. Біля одного із магазинів у Южноукраїнську між чоловіками виник словесний конфлікт, під час якого нападник завдав потерпілому удар ножем в область шиї та зник із місця події», — йдеться у повідомленні.

Ніж правоохоронці вилучили та направили на експертизу. Зловмиснику загрожує до до 15 років увʼязнення.

Нагадаємо, правоохоронці затримали мешканця Миколаєва, який вдарив знайомого молотком в око та втік. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.