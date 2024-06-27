До бюджетів Миколаївщини надійшло понад ₴63 млн податку за продаж алкоголю / Фото для ілюстрації

У січні-травні 2024 року до місцевих бюджетів Миколаєва та області забезпечено 63,6 мільйона гривень акцизного податку з продажу алкоголю.

Про це повідомила Державна податкова служба у Миколаївській області.

Зазначається, що за результатами заходів, спрямованих на зменшення тіньового обігу підакцизних товарів, податківцями області за півроку проведено 282 перевірки суб’єктів господарювання, за результатами яких застосовано фінансових санкцій у сумі 15,6 мільйонів гривень, з яких 4 мільйона гривень уже надійшло до бюджету.

Також повідомляють, що фахівці проводять перевірки за скаргами громадян, якщо у закладах не можна оплатити продукцію банківською карткою чи не застосовують РРО/ПРРО при розрахунках за продаж підакцизної продукції.

У службі нагадали, що підприємці щомісячно сплачують 5% акцизного податку з продажу алкоголю, маючи відповідні ліцензії. Платіж повністю зараховується до бюджету територіальної громади, де здійснюється торгівля.

Нагадаємо, що у січні 2024 року до місцевих бюджетів Миколаєва та області забезпечено 15,2 мільйона гривень акцизного податку з продажу алкоголю, що майже на 2,8 мільйона гривень, або на 22,3% більше, ніж у січні 2023 року.