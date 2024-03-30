Дитяча іграшка на фоні руїн. Фото з відкритих джерел.

Станом на кінець березня, внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинули 537 дітей, ще 1273 дитини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Уточнюється, що найбільше постраждало дітей у таких областях:

Донецькій — 524,

Харківській — 343,

Херсонській — 149,

Київській — 130,

Дніпропетровській — 125,

Миколаївській — 103,

Запорізькій — 100.

Зокрема, протягом двох минулих діб постраждали чотири дитини. Так, 28 березня через ворожий обстріл Кам’янського, Дніпропетровської області постраждала 5-річна дівчинка. А вже 29 березня внаслідок ракетної атаки рф по Одесі травми отримали троє дітей віком 10, 12 та 15 років.

Нагадаємо, що майже 5 тисяч дітей, що проживають на Миколаївщині, отримали статус постраждалих внаслідок війни.