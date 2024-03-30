Станом на кінець березня, внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинули 537 дітей, ще 1273 дитини отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Уточнюється, що найбільше постраждало дітей у таких областях:
Зокрема, протягом двох минулих діб постраждали чотири дитини. Так, 28 березня через ворожий обстріл Кам’янського, Дніпропетровської області постраждала 5-річна дівчинка. А вже 29 березня внаслідок ракетної атаки рф по Одесі травми отримали троє дітей віком 10, 12 та 15 років.
Нагадаємо, що майже 5 тисяч дітей, що проживають на Миколаївщині, отримали статус постраждалих внаслідок війни.
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Станом на кінець березня, внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинули 537 дітей, ще 1273 дитини отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Уточнюється, що найбільше постраждало дітей у таких областях:
Зокрема, протягом двох минулих діб постраждали чотири дитини. Так, 28 березня через ворожий обстріл Кам’янського, Дніпропетровської області постраждала 5-річна дівчинка. А вже 29 березня внаслідок ракетної атаки рф по Одесі травми отримали троє дітей віком 10, 12 та 15 років.
Нагадаємо, що майже 5 тисяч дітей, що проживають на Миколаївщині, отримали статус постраждалих внаслідок війни.