Миколаївський рятувальник. Фото: ДСНС.

Протягом минулої доби в Миколаївській області виникло 6 пожеж. Працівникам екстрених служб вдалось врятувати одну людину.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Миколаївській області.

Загалом, чотири пожежі виникли у житлі, одна через спалах сухої трави на відкритій території та ще одна – горіння пластикового контейнера зі сміттям.

Так, зранку 29 березня Службу порятунку сповістили про те, що в селі Мурахівка Баштанського району в житловому будинку виникла пожежа. Телефонував сусід, який побачив щільний дим з помешкання.

Рятувальники по прибуттю провели розвідку та в задимленій кімнаті виявили тіло загиблого чоловіка 1962 року народження. Пожежу ліквідували на незначній площі.

Вже 30 березня, стало відомо, що зайнявся дах приватного житлового будинку на вулиці Едуарда Лиса в смт Казанка Баштанського району. Вогнеборці, які прибули за вказаною адресою, вивели із щільно задимленої будівлі господаря. Каретою швидкої допомоги його доставили до лікарні з ознаками отруєння продуктами горіння. Пожежу ліквідували на площі 37 квадратних метрів.

Також, сьогодні зранку зайнялись перекриття житлового будинку на вулиці Мала Морська у Миколаєві. Вогнеборці оперативно загасили пожежу площею 40 квадратних метрів. Причини всіх займань встановлюються.

Загалом до роботи залучались 24 співробітника ДСНС та 8 одиниць техніки. Також працювали аварійні бригаді АТ «Миколаївгаз» та «Миколаївобленерго».

Ліквідація пожеж на Миколаївщині. Фото: ДСНС.

Постраждалий в кареті швидкої. Фото: ДСНС.

Ліквідація пожеж на Миколаївщині. Фото: ДСНС.

Ліквідація пожеж на Миколаївщині. Фото: ДСНС.

Нагадаємо, як під Харковом ледь не згоріло село, пожежу гасили 13 годин.