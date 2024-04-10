На Одещині прикордонники затримали сімох чоловіків, які незаконно намагалися потрапити до Молдови.
Про це повідомила в Держприкордонслужбі.
Зазначається, що пʼятьох чоловіків прикордонники затримали одразу. Так, ще двоє – змінили свій маршрут, щоб відвернути увагу, втім згодом їх знайшов службовий пес.
За даними ДПСУ, всі зловмисники рухалися за вказівками адміністратора одного з Telegram-каналів. За цей маршрут кожен з них мав сплатити по 80 000 гривень.
Правоохоронці склали адмінпротоколи, справи скерували до суду.
Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною прикордонники затримали 26-річного чоловіка, якого підозрюють у підробленні документів. Він видавав себе за багатодітного батька трьох литовських дітей.
У 2023 році на Миколаївщині правоохоронці скерували до суду 5 кримінальних проваджень проваджень проти 14 осіб, які допомагали ухилянтам виїхати з України.
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На Одещині прикордонники затримали сімох чоловіків, які незаконно намагалися потрапити до Молдови.
Про це повідомила в Держприкордонслужбі.
Зазначається, що пʼятьох чоловіків прикордонники затримали одразу. Так, ще двоє – змінили свій маршрут, щоб відвернути увагу, втім згодом їх знайшов службовий пес.
За даними ДПСУ, всі зловмисники рухалися за вказівками адміністратора одного з Telegram-каналів. За цей маршрут кожен з них мав сплатити по 80 000 гривень.
Правоохоронці склали адмінпротоколи, справи скерували до суду.
Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною прикордонники затримали 26-річного чоловіка, якого підозрюють у підробленні документів. Він видавав себе за багатодітного батька трьох литовських дітей.
У 2023 році на Миколаївщині правоохоронці скерували до суду 5 кримінальних проваджень проваджень проти 14 осіб, які допомагали ухилянтам виїхати з України.