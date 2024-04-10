Прикордонники затримали чоловіків на кордоні з Молдовою. Фото: Пресслужба ДПСУ

На Одещині прикордонники затримали сімох чоловіків, які незаконно намагалися потрапити до Молдови.

Про це повідомила в Держприкордонслужбі.

Зазначається, що пʼятьох чоловіків прикордонники затримали одразу. Так, ще двоє – змінили свій маршрут, щоб відвернути увагу, втім згодом їх знайшов службовий пес.

За даними ДПСУ, всі зловмисники рухалися за вказівками адміністратора одного з Telegram-каналів. За цей маршрут кожен з них мав сплатити по 80 000 гривень.

Правоохоронці склали адмінпротоколи, справи скерували до суду.

Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною прикордонники затримали 26-річного чоловіка, якого підозрюють у підробленні документів. Він видавав себе за багатодітного батька трьох литовських дітей.

У 2023 році на Миколаївщині правоохоронці скерували до суду 5 кримінальних проваджень проваджень проти 14 осіб, які допомагали ухилянтам виїхати з України.