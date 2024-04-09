Співробітник Управління державної охорони, якого підозрюють у вбивстві підлітка на столичному фунікулері, був у стані сп’яніння.
Про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.
Наразі підозрюваний відсторонений від виконання своїх обов’язків в Управління державної охорони, розповіла фона.
Також, за її словами, експертиза підтвердила, що під час трагедії чоловік був у стані алкогольного сп’яніння.
— Те що він був на підпитку встановила експертиза. 1,2 проміле алкоголю в крові, — зазначила Тетяна Сапьян.
Затриманому повідомлено про підозру в умисному вбивстві (частина 1 статті 115 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
Раніше повідомлялося, що у неділю 7 квітня на станції столичного фунікулера виник конфлікт між чоловіком, який служить водієм в Управлінні державної охорони, та неповнолітнім, який призвів до загибелі хлопця.
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Співробітник Управління державної охорони, якого підозрюють у вбивстві підлітка на столичному фунікулері, був у стані сп’яніння.
Про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.
Наразі підозрюваний відсторонений від виконання своїх обов’язків в Управління державної охорони, розповіла фона.
Також, за її словами, експертиза підтвердила, що під час трагедії чоловік був у стані алкогольного сп’яніння.
— Те що він був на підпитку встановила експертиза. 1,2 проміле алкоголю в крові, — зазначила Тетяна Сапьян.
Затриманому повідомлено про підозру в умисному вбивстві (частина 1 статті 115 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
Раніше повідомлялося, що у неділю 7 квітня на станції столичного фунікулера виник конфлікт між чоловіком, який служить водієм в Управлінні державної охорони, та неповнолітнім, який призвів до загибелі хлопця.