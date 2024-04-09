Київський фунікулер. Фото: kiev-foto.info

Співробітник Управління державної охорони, якого підозрюють у вбивстві підлітка на столичному фунікулері, був у стані сп’яніння.

Про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

Наразі підозрюваний відсторонений від виконання своїх обов’язків в Управління державної охорони, розповіла фона.

Також, за її словами, експертиза підтвердила, що під час трагедії чоловік був у стані алкогольного сп’яніння.

— Те що він був на підпитку встановила експертиза. 1,2 проміле алкоголю в крові, — зазначила Тетяна Сапьян.

Затриманому повідомлено про підозру в умисному вбивстві (частина 1 статті 115 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Раніше повідомлялося, що у неділю 7 квітня на станції столичного фунікулера виник конфлікт між чоловіком, який служить водієм в Управлінні державної охорони, та неповнолітнім, який призвів до загибелі хлопця.