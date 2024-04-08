У неділю 7 квітня на станції столичного фунікулера виник конфлікт між чоловіком, який служить водієм в Управлінні державної охорони, та неповнолітнім, який призвів до загибелі хлопця.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Зазначається, що після виходу з вагону на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події.

Затриманий правоохоронець відсторонений від виконання своїх обовʼязків. Його командування надає повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій, вказали у ДБР.

Наразі проводиться комплекс оперативно-слідчих дій, вирішується питання оголошення про підозру затриманому правоохоронцю за підозрою в умисному вбивстві (частина 1 статті 115 ККУ).

Нагадаємо, правоохоронці затримали службовця Нацгвардії за підозрою у розстрілі поліціянтів та двох цивільних жінок в Лиманах на Донеччині.