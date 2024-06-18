Автомобіль, в якому перебував потерпілий. Київ, 18 червня 2024 року. Національна поліція

Вдень 18 червня у Києві невідомий намагався застрелити казахського опозиціонера Айдоса Садикова.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Зазначається, що замах стався у Шевченківському районі столиці неподалік будинку, де мешкають опозиціонер та його дружина, теж журналістка. Подружжя живе в Україні з 2014 року, обидва мають статус біженців.

Садиков наразі перебуває в лікарні у важкому стані.

Досудове розслідування відкрили за фактом замаху на умисне вбивство журналіста (частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Правоохоронці вживають заходів для встановлення нападника.

Нагадаємо, як у Запоріжжі стріляли у місцевого чиновника Максима Денщика. Його госпіталізували, проте лікарям не вдалося врятувати потерпілого.