Вдень 18 червня у Києві невідомий намагався застрелити казахського опозиціонера Айдоса Садикова.
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
Зазначається, що замах стався у Шевченківському районі столиці неподалік будинку, де мешкають опозиціонер та його дружина, теж журналістка. Подружжя живе в Україні з 2014 року, обидва мають статус біженців.
Садиков наразі перебуває в лікарні у важкому стані.
Досудове розслідування відкрили за фактом замаху на умисне вбивство журналіста (частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України).
Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.
Правоохоронці вживають заходів для встановлення нападника.
Нагадаємо, як у Запоріжжі стріляли у місцевого чиновника Максима Денщика. Його госпіталізували, проте лікарям не вдалося врятувати потерпілого.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Вдень 18 червня у Києві невідомий намагався застрелити казахського опозиціонера Айдоса Садикова.
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
Зазначається, що замах стався у Шевченківському районі столиці неподалік будинку, де мешкають опозиціонер та його дружина, теж журналістка. Подружжя живе в Україні з 2014 року, обидва мають статус біженців.
Садиков наразі перебуває в лікарні у важкому стані.
Досудове розслідування відкрили за фактом замаху на умисне вбивство журналіста (частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України).
Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.
Правоохоронці вживають заходів для встановлення нападника.
Нагадаємо, як у Запоріжжі стріляли у місцевого чиновника Максима Денщика. Його госпіталізували, проте лікарям не вдалося врятувати потерпілого.