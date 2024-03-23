Сервіс державних послуг «Дія», фото з відкритих джерел

Український центр оцінювання якості освіти інтегрував сервіс державних послуг «Дія». Абітурієнти тепер можуть зареєструватись на Національний мультипредметний тест через застосунок.

Про це повідомляють міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і пресслужба «Дії».

Зазначається, що зареєструватись, потрібно мати ID-картку чи закордонний паспорт у «Дії», а також активувати «Дія.Підпис». Під час реєстрації на сайті УЦОЯО треба дати доступ до паспорта через додаток. Дані з нього автоматично підтягнуться у форму реєстрації.

«Абітурієнту не потрібно буде руками вводити паспортні дані, а потім ще завантажувати скан чи фото паспорта і картки платника податків», – зазначив Михайло Федоров.

Для входу у персональний кабінет також не потрібно буде вводити дані вручну – для цього можна використати «Дія.Підпис».

Як створити персональний кабінет?

відкрийте сторінку реєстрації на сайті УЦОЯО;

виберіть варіант «створення кабінету за допомогою «Дії»;

натисніть на QR-код або відскануйте його камерою смартфона, на якому є «Дія»;

підтвердьте надсилання копії паспорта за допомогою «Дія.Підпис».

Нагадаємо, що в застосунку «Дія» запустили нову послугу — передача електронних деклараційнаціональному агентству про запобігання корупції для посадовців, які щорічно звітують.

Раніше повідомлялося, що у мобільному застосунку «Дія» з’явилися документи про освіту. Відтепер у ньому зберігатимуться шкільні атестати й дипломи.