В застосунку «Дія» запустили нову послугу — передача електронних декларацій національному агентству про запобігання корупції для посадовців, які щорічно звітують.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Запустили нову послугу в «Дії» для чиновників, які щорічно подають електронні декларації. Під час декларування посадовцю треба внести інформацію не тільки про себе, а й про членів сімʼї», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що раніше родичам потрібно було шукати та збирати документи про нерухомість, машини, інші активи, замовляти довідку про доходи. Тепер це можна зробити швидше та у «Дії». Декларант з порталу НАЗК має кинути члену сімʼї в «Дію» запит. Після підтвердження членом сімʼї в «Дії» НАЗК збиратиме інформацію про його активи й доходи з реєстрів та одразу передасть декларанту у формі, як потрібно вказувати в декларації.
Раніше повідомлялося, що Мінцифри працює над створенням у «Дії» помічника на основі штучного інтелекту, якого зватимуть «Надія».
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В застосунку «Дія» запустили нову послугу — передача електронних декларацій національному агентству про запобігання корупції для посадовців, які щорічно звітують.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Запустили нову послугу в «Дії» для чиновників, які щорічно подають електронні декларації. Під час декларування посадовцю треба внести інформацію не тільки про себе, а й про членів сімʼї», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що раніше родичам потрібно було шукати та збирати документи про нерухомість, машини, інші активи, замовляти довідку про доходи. Тепер це можна зробити швидше та у «Дії». Декларант з порталу НАЗК має кинути члену сімʼї в «Дію» запит. Після підтвердження членом сімʼї в «Дії» НАЗК збиратиме інформацію про його активи й доходи з реєстрів та одразу передасть декларанту у формі, як потрібно вказувати в декларації.
Раніше повідомлялося, що Мінцифри працює над створенням у «Дії» помічника на основі штучного інтелекту, якого зватимуть «Надія».