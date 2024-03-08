Застосунок «Дія». Фото з відкритих джерел

В застосунку «Дія» запустили нову послугу — передача електронних декларацій національному агентству про запобігання корупції для посадовців, які щорічно звітують.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Запустили нову послугу в «Дії» для чиновників, які щорічно подають електронні декларації. Під час декларування посадовцю треба внести інформацію не тільки про себе, а й про членів сімʼї», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше родичам потрібно було шукати та збирати документи про нерухомість, машини, інші активи, замовляти довідку про доходи. Тепер це можна зробити швидше та у «Дії». Декларант з порталу НАЗК має кинути члену сімʼї в «Дію» запит. Після підтвердження членом сімʼї в «Дії» НАЗК збиратиме інформацію про його активи й доходи з реєстрів та одразу передасть декларанту у формі, як потрібно вказувати в декларації.

Раніше повідомлялося, що Мінцифри працює над створенням у «Дії» помічника на основі штучного інтелекту, якого зватимуть «Надія».