Затримання агента ФСБ. Фото від СБУ.

На Львівщині викрито подружжя, яке займалось підготовкою ракетного удару по енергетичній інфраструктурі регіону.

Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

Зазначається, що подружжя до співпраці завербувала Федеральна служба безпеки Росії. При цьому основним фігурантом виявився чоловік, який з 2023 року відбуває покарання у місцевій колонії за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Зазначається, що у поле зору ворога чоловік потрапив через поширення в соцмережі дописів на підтримку збройної агресії Росії проти України.

«Згодом співробітники ФСБ встановили з ним контакт та дистанційно завербували. Після цього вони перейшли на спілкування в анонімному чаті, де ув’язнений отримав агентурні завдання та покрокові інструкції щодо їх виконання», — повідомили у Службі безпеке України.

До співпраці з росіянами чоловік залучив свою дружину «на волі», яка мала знайти потрібні енергооб’єкти та сфотографувати їх з прив’язкою до місцевості.

Росіяни обіцяли профінансувати всі витрати «агентів», пов’язані з розвідувально-підривною діяльністю, а також додатково заплатити. Отриману інформацію ворог планував використати для наведення ракетних ударів, щоб знеструмити західний регіон України.

Співробітники СБУ викрили завербованих «агентів». Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: частина 2 статті 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); частина 2 та частина 3 статті 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що 22 лютого у Миколаєві затримали 30-річного місцевого мешканця, який шпигував за кораблями ЗСУ поблизу Миколаївського морпорту. Чоловіку загрожує до 12 років тюрми.