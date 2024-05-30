Володимир Зеленський і Джо Байден, фото: телеграм-канал Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський та американський лідер Джо Байден в кулуарах зустрічі «Групи семи» (G7) в Італії підпишуть двосторонню безпекову угоду напередодні саміту миру.

Про це у четвер, 30 травня, повідомило видання Financial Times.

«За кілька днів до мирного саміту Зеленський і Байден, як очікується, підпишуть двосторонню угоду про безпеку в кулуарах зустрічі G7 в Італії наступного місяця», – пише видання, посилаючись на неназваних посадовців США.

Саміт лідерів держав «Групи семи» запланований в Італії 13-15 червня. Джерела видання не уточнюють, у який день відбудеться підписання угоди.

Також видання пише, що зараз відносини між Києвом і Вашингтоном мають все більшу напругу.

«Ми далі один від одного, ніж будь-коли раніше від початку війни. Це дуже, дуже напружено», – розповів FT український високопоставлений урядовець, призначений Володимиром Зеленським.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про виділення додаткових двох мільярдів доларів допомоги Україні.

У межах цієї допомоги організовують перший у своєму роді фонд для оборонних підприємств. Він має три напрямки: надання зброї вже на зараз; інвестування в українську оборонку та закупівля зброї для України з інших країн, а не лише зі США.