Володимир Зеленський, фото: пресслужба Офісу Президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна розраховує на допомогу Данії в пошуку додаткових систем протиповітряної оборони для Миколаївської області.

Про це він написав у своєму Telegram.

Зокрема, президент подякував уряду й народу Данії за підтримку України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

«Розраховуємо на допомогу Данії в пошуку додаткових систем ППО для Миколаївської області. Окрема увага – перспективам розширення данського бізнесу та залученню нових інвестицій в Україну», – сказав президент.

Початок співпраці Данії з Миколаєвом

В березні 2022 року президент України, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

Наприкінці серпня минулого року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.

3 липня міністр Королівства Данія оголосила новий пакет допомоги для Миколаївської області.

У вересні після зустрічі з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен президент Володимир Зеленський анонсував відкриття в Миколаєві офісу посольства Данії в Україні.

На початку листопаду Данія оголосила про новий масштабний пакет допомоги Україні на 40,2 мільйонів євро. Головний акцент у пакеті допомоги — на Миколаєві та Миколаївській області.

Також в листопаді запрацювали Офіс відновлення та розвитку Миколаївської області та Офіс відновлення та розвитку міської громади Миколаєва.