Пожежа сухостою / Ілюстративне фото

На Харківщині, випалюючи сухостій біля хати, загинула 67-річна жінка.

Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, подія сталася у селі Івано-Шийчине Богодухівського району. Тіло знайшли місцеві мешканці на згарищі.

Рятувальники дізналися, що напередодні жінка спалювала суху траву та сміття навколо своєї садиби, але втратила контроль над ситуацією, опинилась в осередку пожежі та загинула.

«Випалювання сухої рослинності несе реальну загрозу для вашого здоров’я та життя. Крім того, пожежі в екосистемах можуть спричинити неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки, руйнування родючого шару», — наголошують у ДСНС.

Нагадаємо, у Миколаївському районі пожежа в одному з будинків призвела до загибелі господаря.