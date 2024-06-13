На Харківщині, випалюючи сухостій біля хати, загинула 67-річна жінка.
Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, подія сталася у селі Івано-Шийчине Богодухівського району. Тіло знайшли місцеві мешканці на згарищі.
Рятувальники дізналися, що напередодні жінка спалювала суху траву та сміття навколо своєї садиби, але втратила контроль над ситуацією, опинилась в осередку пожежі та загинула.
«Випалювання сухої рослинності несе реальну загрозу для вашого здоров’я та життя. Крім того, пожежі в екосистемах можуть спричинити неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки, руйнування родючого шару», — наголошують у ДСНС.
Нагадаємо, у Миколаївському районі пожежа в одному з будинків призвела до загибелі господаря.
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На Харківщині, випалюючи сухостій біля хати, загинула 67-річна жінка.
Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, подія сталася у селі Івано-Шийчине Богодухівського району. Тіло знайшли місцеві мешканці на згарищі.
Рятувальники дізналися, що напередодні жінка спалювала суху траву та сміття навколо своєї садиби, але втратила контроль над ситуацією, опинилась в осередку пожежі та загинула.
«Випалювання сухої рослинності несе реальну загрозу для вашого здоров’я та життя. Крім того, пожежі в екосистемах можуть спричинити неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки, руйнування родючого шару», — наголошують у ДСНС.
Нагадаємо, у Миколаївському районі пожежа в одному з будинків призвела до загибелі господаря.