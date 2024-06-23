Підозрювана, фото: Київська міська прокуратура

Жінку, підозрювану у знищенні могил загиблих воїнів Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі», Андрія Пільщикова «Джуса» та Павла Петриченка, помістили до психіатричної лікарні на 60 діб.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Київському міську прокуратуру.

Зазначається, що підозрювана пробуде у психлікарні до 19 серпня.

«За клопотанням слідчого, погодженого прокурором, Печерським районним судом підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають небезпечну поведінку, строком на 60 днів», — повідомили у прокуратурі.

Що трапилось?

20 червня у Києві пошкодили могили військових Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла, Андрія «Джуса» Пільщикова та Павла Петриченка.

Було пошкоджено портрети та прапори, а також познімали таблички з іменами загиблих. Крім того, розбили лампадки на меморіалі-триптиху «Іловайськ. ДАП. Дебальцеве», який встановлений на Аскольдовій могилі поруч із похованнями військових.

Згодом правоохоронці встановили, що могили вранці 20 червня пошкодила невідома жінка. Вона зірвала памʼятні таблички, розбила лампадки та понівечила державний прапор України.