Засудили жителя Заппоріжжя. Фото: depositphotos

Жителя Запоріжжя засудили на 15 років ув’язнення за наведення ворожої ракети по багатоповерхівці

У Запоріжжі суд обрав вирок місцевому жителю, який навів ракетний удар по багатоповерхівці. Йому дали 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Служба безпеки України

Зазначається, що упродовж жовтня 2023 року засуджений інформував росіян про дислокацію українських військових та координати промислової інфраструктури Запоріжжя.

За наведенням чоловіка 18 жовтня 2023 року ворожі ракети поцілили у багатоповерхівку у центрі міста. Тоді загинуло пʼятеро людей, ще пʼять отримали поранення.

Чоловік збирав розвіддані як самостійно, так і за допомогою родичів та знайомих, які про його плани не знали. Він через месенджер передавав «зв’язному», який перебуває в окупованій частині Запорізької області, зображення із позначками на цифровій мапі.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, що на Миколаївщині засудили 53-річного жителя Первомайська, який публічно виправдовував збройну агресію РФ та заперечував воєнні злочини російських військових проти українців.