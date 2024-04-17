Вертоліт Мі-8. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

У середу, 17 квітня, на аеродромі «Кряж у російській Самарі знищено радянський багатоцільовий вертоліт Мі-8.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Як відзначає розвідка, «терористи використовували гелікоптер у війні проти нашої країни». Відомо, що «ворог перевозив у ньому зброю та особовий склад». Вартість Мі-8 коливається від 10 до 15 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що 10 квітня у тимчасово окупованому Криму українські захисники знищили російський вертоліт Ка-27.