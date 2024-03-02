Пообіді 2 березня Повітряне командування «Схід» збило російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.

Раніше командувач ПС генерал-лейтенант Микола Олещук повідомляв, що українські оборонці неба застосували зенітні керовані ракети по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35.

Учора вранці, 1 березня, ППО ліквідувала ще один ворожий винищувач Су-34, теж на сході.

Нагадаємо, за офіційними даними Повітряних сил ЗСУ, віл початку 2024 року українські війська збили два ворожі літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, один транспортний літак Іл-22, 12 винищувачів-бомбардувальників Су-34 і два багатоцільові винищувачі Су-35.