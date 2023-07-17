Ферма «Равликовий Рай» розташована в селі Українка біля Тилігульського лиману. Унікальна локація є однією з найбільших на півдні України і єдиною поєднаною з кафе.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

За словами керівника ферми Олександра Піщаного, ферма існує вже декілька років.

— У нас запущено малька на 2 тонни. Для потреб кафе вистачає, а у майбутньому ми будемо розвивати ферму для експорту равликів, — розповідає він.

Як зазначає Олександр Піщаний, з метою збереження та стимулювання розмноження равликів на фермі створено особливі умови, близькі до природних. Крім того, перед подачею равлика на стіл він проходить тривалий механізм обробки: здійснюється сортування, очищення равликів від нутрощів, дезінфекція мушлі, а згодом і підготовка самого напівфабрикату.

— У перероблення також входить те, що ми равлика варимо, очищаємо його, після цього варимо філе, мушлю промиваємо та варимо у соді, а потім сушимо у духовці. Потім починається процес фарширування, після чого ми заморожуємо наші смаколики, — каже Олександр Піщаний.

Зокрема, він додає, що до кінця вересня планується збирання врожаю та підготовка запасів для кафе на наступний рік.

Для багатьох гурманів м’ясо равлика — це делікатес з вишуканим тонким смаком та ніжною структурою. І якщо для українського споживача м’ясо равлика — це, швидше, екзотика, то попит на нього в Європі залишається стабільно високим.

Через те, керівник ферми Олександра Піщаний планує масштабувати свій бізнес та продавати своїх равликів закордоном, зокрема до Іспанії, Франції, Італії.

Нагадаємо, заступниця голови миколаївської філії Національного екологічного центру України, екоактивістка Інна Тимченко попередила про потенційне знищення унікальної природи на Великій Українській косі у Тилігульському лимані через неорганізований туризм.

До то ж, на Миколаївщині рекомендували обмежити в’їзд автотранспорту на територію РЛП «Тилігульський», що поблизу села Українка Коблівської громади.