Літературно-художні видання «Сива райдуга» та «Український апокриф». Фото: Діана Шликова, «НикВести»

В Миколаєві презентували два літературно-художні видання - книги віршів, есе і роздуми «Сива райдуга» та збірку останніх творів «Український апокриф миколаївського поета Дмитра Креміня.

Презентація книг відбулася у четвер, 24 травня, у Миколаївській обласній науковій бібліотеці, пишуть «НикВести».

2023 рік в Україні був ознаменований визнанням та вшануванням видатного українського поета, публіциста, перекладача, заслуженого діяча мистецтв України та лауреата Національної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка — Дмитра Креміня.

Поетичне слово Дмитра Креміня лунало не лише в Україні, а й в усіх куточках світу. Впродовж цього року відбулося безліч просвітницьких заходів, тематичних виставок, що об'єднали бібліотеки, навчальні заклади, театри, музеї, письменників, журналістів, діячів мистецтва та шанувальників поезії.

Як зазначили організатори заходу, перший творчий вечір Дмитра Креміня у 1993 році відбувся саме у стінах Миколаївської обласної наукової бібліотеки.

Літературно-мистецькі видання «Сива райдуга» містить не лише вірші, але й два ґрунтовні розділи. Зокрема, літературні портрети — присвячені народному художнику України Андрію Антонюку, поетові Петру Скунцу та доктору філологічних наук Василю Німчуку. А також промови та роздуми Дмитра Креміня, серед яких відома Шевченківська промова, а також роздуми та нариси: «Україна просить захисту», «Про правду і кривду», «Гімн українського солов'я» та інші. Окрасою видання стала любовна лірика з присвятою дружині, першій слухачці та редакторці Ользі Колесник.

До збірки останніх творів «Український апокриф» увійшли: вибрана лірика, окремі поеми-симфонії, а також переклади та інтерв'ю миколаївського поета.

На презентації також була представлена книжкова виставка «Нам судилася вічність, не мить...», де представлені біографічні матеріали та книги Дмитра Креміня.

Фоторепортаж

У Миколаєві відбулася презентація двох літературно-художніх видань, присвячених творчості Дмитра Креміня. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Книжкова виставка «Нам судилася вічність, не мить...», Фото: Діана Шликова, «НикВести»

У Миколаєві презентували книжкову виставку «Нам судилася вічність, не мить...», Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Відвідувачі презентації книг. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

У Миколаєві відбулася презентація двох літературно-художніх видань, присвячених творчості Дмитра Креміня. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Збірка останніх творів «Український апокриф» «НикВести»

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень на презентації книг Дмитра кремінь, «НикВести»

У Миколаєві відбулася презентація двох літературно-художніх видань, присвячених творчості Дмитра Креміня. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Дружина Дмитра Креміня Ольга Колесник. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

У Миколаєві відбулася презентація двох літературно-художніх видань Дмитра Креміня. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

У Миколаєві відбулася презентація двох літературно-художніх видань, присвячених творчості Дмитра Креміня. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

У Миколаєві відбулася презентація двох літературно-художніх видань, присвячених творчості Дмитра Креміня. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Книжкова виставка «Нам судилася вічність, не мить...», Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Пісня «Памʼяті Дмитра Кременя» у виконанні заслуженого артиста України Олександра Сичова. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Поезія «Із глибини» у виконанні студентки Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв Валерії Колодіної. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Нагадаємо, що Верховна Рада України проголосила 2023-й — роком Дмитра Креміня. До 70-річного ювілею письменника Закарпатський муздрамтеатр та Миколаївський драматичний театр за творами митця підготували власні поетичні вистави «Танок блукаючого вогню» та «Земний монолог».

Також повідомлялося, що у серпні 2023 року у Миколаєві в Літературному сквері, на вулиці Потьомкінській, відкрили пам’ятну дошку на честь поета, письменника та громадського діяча Дмитра Креміня.