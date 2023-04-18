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У бюджеті Миколаєва на 2023 рік Департаменту житлово-комунального господарства збільшили видатки на благоустрій міста до 291 мільйона 130 тисяч 835 гривень.

Відповідні зміни затвердили на останній сесії міськради, пишуть «НикВести».

250,3 мільйона гривень планують спрямувати на благоустрій із загального фонду бюджету, ще 40,7 мільйона — із спеціального.

Відзначимо, що на початок 2023 року у видатки Департамента на благоустрій закладали 203,7 мільйона гривень. Таким чином депутати проголосували за збільшення суми майже на 90 мільйонів.

Раніше повідомлялося, що комунальні служби Миколаєва просять приділити увагу недоглянутій клумбі біля автовокзалу, що по вулиці Пограничній, адже це псує враження у гостей міста.

Зазначимо, що Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради має намір протягом 2023 року витратити 18 мільйонів 471 тисячу 458 гривень на утримання трьох скверів міста та Соборної площі.