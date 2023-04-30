Департамент житлово комунального господарства Миколаївської міської ради планує капітально відремонтувати житловий будинок по вулиці Райдужна, 49, який постраждав від російських обстрілів.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro.

Очікувана вартість робіт складає 2 мільйона 830 тисяч 699 гривень. За ці кошти підрядник повинен буде відремонтувати покрівлю, встановити нові вікна та двері, посилити перекриття над другим і третім поверхами, облаштувати нову підлогу на 2-4 поверхах, а також відремонтувати балкони. Усі роботи підрядник повинен буде виконати ці роботи до 20 липня 2023 року.

Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій, обирати переможця будуть вже 5 травня.

Нагадаємо, Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради оголосив тендер на капітальний ремонт багатоквартирного будинку по Крилова, 8.