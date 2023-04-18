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Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради оголосив тендер на капітальний ремонт багатоквартирного будинку по Крилова, 8.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
Витратити на ремонт планують 7 мільйонів 690 тисяч 631 гривню. Початок аукціону заплановано на 26 квітня.
В ДЖКГ мають намір відремонтувати об'єкт в частині ремонту перекриття, покрівлі та фасаду. Завершити роботи заплановано до кінця осені.
Нагадаємо, у січні жителі даного будинку повідомили, що ЖЕК «Ліски-М» вимагає від мешканців сплатити за ремонт мережі, яка потребує заміни через «солону» воду.
Росіяни вдарили ракетами по будинку на Крилова, 8 17 червня минулого року. Тоді одна людина загинула на місці. Ще шестеро постраждали.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради оголосив тендер на капітальний ремонт багатоквартирного будинку по Крилова, 8.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
Витратити на ремонт планують 7 мільйонів 690 тисяч 631 гривню. Початок аукціону заплановано на 26 квітня.
В ДЖКГ мають намір відремонтувати об'єкт в частині ремонту перекриття, покрівлі та фасаду. Завершити роботи заплановано до кінця осені.
Нагадаємо, у січні жителі даного будинку повідомили, що ЖЕК «Ліски-М» вимагає від мешканців сплатити за ремонт мережі, яка потребує заміни через «солону» воду.
Росіяни вдарили ракетами по будинку на Крилова, 8 17 червня минулого року. Тоді одна людина загинула на місці. Ще шестеро постраждали.