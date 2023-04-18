Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради оголосив тендер на капітальний ремонт багатоквартирного будинку по Крилова, 8.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Фото ДЖКГ Фото ДЖКГ

Витратити на ремонт планують 7 мільйонів 690 тисяч 631 гривню. Початок аукціону заплановано на 26 квітня.

В ДЖКГ мають намір відремонтувати об'єкт в частині ремонту перекриття, покрівлі та фасаду. Завершити роботи заплановано до кінця осені.

Нагадаємо, у січні жителі даного будинку повідомили, що ЖЕК «Ліски-М» вимагає від мешканців сплатити за ремонт мережі, яка потребує заміни через «солону» воду.

Росіяни вдарили ракетами по будинку на Крилова, 8 17 червня минулого року. Тоді одна людина загинула на місці. Ще шестеро постраждали.