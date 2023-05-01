Баштанська багатопрофільна лікарня збирається відремонтувати дах в одному з корпусів медзакладу.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

На ремонт покрівлі планують витратити 1 мільйон 826 тисяч 576 гривень. За ці кошти підрядник повинен буде до 30 листопада 2023 року виконати демонтажні роботи, встановити покрівлю та виконати супутні з цим роботи, а також вивезти будівельне сміття по завершенню робіт.

Наразі триває процес подання пропозицій, підрядника обиратимуть вже 11 травня.

Нагадаємо, Баштанська багатопрофільна лікарня потрапила під ракетний обстріл 19 квітня 2022 року. Внаслідок атаки пошкоджень зазнала будівля поліклініки, частково пошкоджено два відділення лікарні. Пізніше стало відомо, що шкода довкіллю внаслідок ракетного удару по лікарні склала 14,2 мільйона гривень.

Також повідомлялося, що Баштанська багатопрофільна лікарня має намір придбати пересувний рентгенівський апарат за 3,4 мільйона гривень.