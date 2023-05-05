Підприємці поступово відновлюють свою роботу на деокупованій території Снігурівської громади Миколаївської області. Йдеться як про малий та середній, так й про великий бізнес.

Про це повідомив голова місцевої військової адміністрації Іван Кухта в інтервʼю телеканалу МАРТ.

— Бізнес потихеньку повертається. Думаю, найближчим часом ще з'являться у місті аптеки для того, щоб максимально надавати послуги мешканцям, які перебувають зараз в громаді. У нас в громаді вже працює над відновленням своєї роботи й великий бізнес. Маю надію, що обстрілів більше не буде, життя буде безпечним і бізнес швидше повернеться, – каже Іван Кухта.

Раніше повідомлялося, Снігурівській громаді відновив роботу місцевий хлібозавод.

Нагадаємо, до Миколаївської міської ради вже надійшло більше 60 заявок від підприємців, які не можуть відновити свій бізнес та потребують допомоги від іноземних партнерів.

Напередодні мер Олександр Сєнкевич розмістив пост зі зверненням до представників малого та середнього бізнесу. Від запропонував заповнити заявку тим, хто змушений був зупинити своє підприємство через війну і зараз не можете з якихось причин відновити роботу.