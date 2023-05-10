Музейний Т-34

Традиційний військовий «парад Перемоги» 9 травня у Москві продемонстрував проблеми у російській армії.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

— Щорічний парад перемоги в Росії на Красній площі засвідчив проблеми у матеріально-технічному забезпеченні та стратегічних комунікаціях, з якими стикаються військові через 15 місяців після повномаштабного вторгнення в Україну, — зазначили у британській розвідці.

У відомстві зазначили, що у параді взяли участь понад 8 тисяч військовослужбовців, але більшість із них були допоміжними, воєнізованими формуваннями та курсантами військових навчальних закладів. Зі з'єднань регулярних військ були присутні лише контингенти залізничних військ та військової поліції.

— Єдиним танком на параді був старий Т-34 з парадної частини. Попри великі втрати в Україні, Росія могла поставити більше бронетехніки. Влада, ймовірно, утрималася від цього, тому що хотіла уникнути внутрішньої критики з приводу пріоритету парадів над бойовими діями, — зазначають у Міноборони Великої Британії.

Раніше повідомлялся, що військовий парад Перемоги, який відбувся 9 травня на Червоній площі у Москві, був коротшим, ніж зазвичай, на ньому не було сучасної бронетанкової техніки, проїхав лише музейний Т-34.