|Скорость ветра:
|3.4 м/с
|Восход солнца:
|05:25
|Заход солнца:
|20:11
|Температура завтра:
|+16 C°
|Скорость ветра:
|3.3 м/с
|Восход солнца:
|05:20
|Заход солнца
|20:28
|Температура завтра:
|+16 C°
Військовий парад Перемоги, який відбувся 9 травня на Червоній площі у Москві, був коротшим, ніж зазвичай, на ньому не було сучасної бронетанкової техніки, проїхав лише музейний Т-34.
Про це повідомляє у телеграм-каналі російське видання «Агентство».
У заході мали взяти участь 10 тисяч військових, але в реальності їх було близько 8 тисяч — найменше з 2008 року. Взагалі не було кількох військових з’єднань, представлених ще торік. Це 4-та танкова Кантемирівська дивізія (зазнала великих втрат під час Харківського контрнаступу), 2-га мотострілецька Таманська дивізія, 27-ма мотострілецька Севастопольська бригада, 45-та окрема інженерна бригада.
Військової техніки, яку вивезли на Червону площу, також було набагато менше, ніж торік: лише броньовані автомобілі «Тигр», «Урал», «КамАЗ», а також ракетні комплекси «Іскандер», С-400, «Ярс», БТР «Бумеранг». З танків був представлений лише музейний Т-34, якому приблизно 80 років. Він символічно відкрив прохід техніки. Російська служба Бі-бі-сі нарахувала 125 одиниць техніки.
Раніше Росія була змушена скасувати змагання з «танкового біатлону», оскільки великі втрати на війні з Україною призвели до нестачі танків та танкістів.
Військовий парад Перемоги, який відбувся 9 травня на Червоній площі у Москві, був коротшим, ніж зазвичай, на ньому не було сучасної бронетанкової техніки, проїхав лише музейний Т-34.
Про це повідомляє у телеграм-каналі російське видання «Агентство».
У заході мали взяти участь 10 тисяч військових, але в реальності їх було близько 8 тисяч — найменше з 2008 року. Взагалі не було кількох військових з’єднань, представлених ще торік. Це 4-та танкова Кантемирівська дивізія (зазнала великих втрат під час Харківського контрнаступу), 2-га мотострілецька Таманська дивізія, 27-ма мотострілецька Севастопольська бригада, 45-та окрема інженерна бригада.
Військової техніки, яку вивезли на Червону площу, також було набагато менше, ніж торік: лише броньовані автомобілі «Тигр», «Урал», «КамАЗ», а також ракетні комплекси «Іскандер», С-400, «Ярс», БТР «Бумеранг». З танків був представлений лише музейний Т-34, якому приблизно 80 років. Він символічно відкрив прохід техніки. Російська служба Бі-бі-сі нарахувала 125 одиниць техніки.
Раніше Росія була змушена скасувати змагання з «танкового біатлону», оскільки великі втрати на війні з Україною призвели до нестачі танків та танкістів.