Музейний Т-34

Військовий парад Перемоги, який відбувся 9 травня на Червоній площі у Москві, був коротшим, ніж зазвичай, на ньому не було сучасної бронетанкової техніки, проїхав лише музейний Т-34.

Про це повідомляє у телеграм-каналі російське видання «Агентство».

У заході мали взяти участь 10 тисяч військових, але в реальності їх було близько 8 тисяч — найменше з 2008 року. Взагалі не було кількох військових з’єднань, представлених ще торік. Це 4-та танкова Кантемирівська дивізія (зазнала великих втрат під час Харківського контрнаступу), 2-га мотострілецька Таманська дивізія, 27-ма мотострілецька Севастопольська бригада, 45-та окрема інженерна бригада.

Військової техніки, яку вивезли на Червону площу, також було набагато менше, ніж торік: лише броньовані автомобілі «Тигр», «Урал», «КамАЗ», а також ракетні комплекси «Іскандер», С-400, «Ярс», БТР «Бумеранг». З танків був представлений лише музейний Т-34, якому приблизно 80 років. Він символічно відкрив прохід техніки. Російська служба Бі-бі-сі нарахувала 125 одиниць техніки.