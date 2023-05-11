Україні для початку контрнаступу потрібно більше часу на підготовку. Нині ще очікується поставка обіцяної військової допомоги.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтервʼю для суспільних мовників, які є членами Eurovision News, цитує BBC.

Володимир Зеленський зазначив, що бойові бригади, деякі з яких були навчені країнами НАТО, «готові» до контрнаступу. Водночас наголосив, що армії все ще потрібні «деякі речі», зокрема броньована техніка, яка «надходить партіями».

— (Із тим, що ми вже маємо, - ред.), ми можемо йти вперед і, я думаю, досягти успіху. Але ми втратимо багато людей. Я вважаю, що це неприйнятно. Тому нам потрібно почекати. Нам усе одно потрібно трохи більше часу, — пояснив глава держави.

Раніше повідомлялося, що вищі посадові особи України намагаються знизити рівень очікувань, побоюючись, що результат контрнаступу може не виправдати сподівань союзників.

Також повідомлялося, що контрнаступ українських військових буде «сюрпризом, який найменше очікують наші вороги».