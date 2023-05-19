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Велика Британія ввела санкції проти 86 фізичних осіб та компаній РФ.
Про це йдеться на сайті британського уряду.
Санкції, зокрема, введено щодо компаній, що пов’язані з розкраданням українського зерна, а також причетних до транспортування російських енергоносіїв. Під обмеження також потрапили компанії, пов’язані з підтримкою Росатомом військових зусиль Володимира Путіна.
— 86 санкцій націлені на осіб та організації, пов'язані з російським енергетичним, металургійним, оборонним, транспортним і фінансовим секторами, що посилює тиск на джерела доходів Путіна, які у нього залишилися, і спроби використовувати ці сектори для підтримки військової машини, − йдеться у повідомленні.
Зокрема у санкційному списку є 24 фізичні та юридичні особи, пов’язані з транспортними послугами Росії, 20 оборонних керівників і компаній та 9 організацій, пов'язаних з Росатомом.
Обмеження торкнулися банку «Тінькофф», Росбанку, АФК «Система», «Сєвєрсталі», «Магнітогорського металургійного комбінату» та члени рад директорів «Радкомфлоту» і «Транснафти».
Нагадаємо, Швейцарія запровадила санкції проти російської ПВК «Вагнера» та інформагентства РіаФан.
Велика Британія ввела санкції проти 86 фізичних осіб та компаній РФ.
Про це йдеться на сайті британського уряду.
Санкції, зокрема, введено щодо компаній, що пов’язані з розкраданням українського зерна, а також причетних до транспортування російських енергоносіїв. Під обмеження також потрапили компанії, пов’язані з підтримкою Росатомом військових зусиль Володимира Путіна.
— 86 санкцій націлені на осіб та організації, пов'язані з російським енергетичним, металургійним, оборонним, транспортним і фінансовим секторами, що посилює тиск на джерела доходів Путіна, які у нього залишилися, і спроби використовувати ці сектори для підтримки військової машини, − йдеться у повідомленні.
Зокрема у санкційному списку є 24 фізичні та юридичні особи, пов’язані з транспортними послугами Росії, 20 оборонних керівників і компаній та 9 організацій, пов'язаних з Росатомом.
Обмеження торкнулися банку «Тінькофф», Росбанку, АФК «Система», «Сєвєрсталі», «Магнітогорського металургійного комбінату» та члени рад директорів «Радкомфлоту» і «Транснафти».
Нагадаємо, Швейцарія запровадила санкції проти російської ПВК «Вагнера» та інформагентства РіаФан.