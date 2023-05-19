Велика Британія ввела санкції проти 86 фізичних осіб та компаній РФ.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Санкції, зокрема, введено щодо компаній, що пов’язані з розкраданням українського зерна, а також причетних до транспортування російських енергоносіїв. Під обмеження також потрапили компанії, пов’язані з підтримкою Росатомом військових зусиль Володимира Путіна.

— 86 санкцій націлені на осіб та організації, пов'язані з російським енергетичним, металургійним, оборонним, транспортним і фінансовим секторами, що посилює тиск на джерела доходів Путіна, які у нього залишилися, і спроби використовувати ці сектори для підтримки військової машини, − йдеться у повідомленні.

Зокрема у санкційному списку є 24 фізичні та юридичні особи, пов’язані з транспортними послугами Росії, 20 оборонних керівників і компаній та 9 організацій, пов'язаних з Росатомом.

Обмеження торкнулися банку «Тінькофф», Росбанку, АФК «Система», «Сєвєрсталі», «Магнітогорського металургійного комбінату» та члени рад директорів «Радкомфлоту» і «Транснафти».

Нагадаємо, Швейцарія запровадила санкції проти російської ПВК «Вагнера» та інформагентства РіаФан.