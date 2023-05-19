|Скорость ветра:
|5.6 м/с
|Восход солнца:
|05:12
|Заход солнца:
|20:24
|Температура завтра:
|+27 C°
|Скорость ветра:
|4.1 м/с
|Восход солнца:
|05:05
|Заход солнца
|20:43
|Температура завтра:
|+24 C°
Росіяни справді вичерпали значний запас ракетного озброєння. Однак їм вдалося налагодити виробництво, попри міжнародні санкції.
Як зазначив в коментарі РБК-Україна заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький, уламки застосованих агресором ракет вказують, що вони тільки-но зійшли з конвеєра. Це боєприпаси, виготовлені в першому кварталі 2023 року.
— Вони щонайменше двічі на місяць завозять «Калібри» до окупованого Криму. Зараз росіяни в змозі виготовляти близько 25 «Калібрів» на місяць, Х-101 — 35 одиниць, «Кинжалів» — дві одиниці в місяць, балістичних ракет 9М723 до «Іскандер-М» — п’ять одиниць, — сказав він.
За його словами, «таким чином, їм вдається завозити комплектуючі для виробництва ракетного озброєння, незважаючи на міжнародні санкції».
За підрахунками ГУР, у росіян залишилося 15% від тих обсягів ракет, що були до початку війни. У результаті Росія на сьогодні не здатна випускати за одну атаку 90-110 високоточних крилатих ракет, як це було раніше.
Нагадаємо, у ніч на 19 травня сили протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» збили три російські крилаті ракети типу «Калібр» над Миколаївщиною.
Росіяни справді вичерпали значний запас ракетного озброєння. Однак їм вдалося налагодити виробництво, попри міжнародні санкції.
Як зазначив в коментарі РБК-Україна заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький, уламки застосованих агресором ракет вказують, що вони тільки-но зійшли з конвеєра. Це боєприпаси, виготовлені в першому кварталі 2023 року.
— Вони щонайменше двічі на місяць завозять «Калібри» до окупованого Криму. Зараз росіяни в змозі виготовляти близько 25 «Калібрів» на місяць, Х-101 — 35 одиниць, «Кинжалів» — дві одиниці в місяць, балістичних ракет 9М723 до «Іскандер-М» — п’ять одиниць, — сказав він.
За його словами, «таким чином, їм вдається завозити комплектуючі для виробництва ракетного озброєння, незважаючи на міжнародні санкції».
За підрахунками ГУР, у росіян залишилося 15% від тих обсягів ракет, що були до початку війни. У результаті Росія на сьогодні не здатна випускати за одну атаку 90-110 високоточних крилатих ракет, як це було раніше.
Нагадаємо, у ніч на 19 травня сили протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» збили три російські крилаті ракети типу «Калібр» над Миколаївщиною.