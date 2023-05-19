Росіяни справді вичерпали значний запас ракетного озброєння. Однак їм вдалося налагодити виробництво, попри міжнародні санкції.

Як зазначив в коментарі РБК-Україна заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький, уламки застосованих агресором ракет вказують, що вони тільки-но зійшли з конвеєра. Це боєприпаси, виготовлені в першому кварталі 2023 року.

— Вони щонайменше двічі на місяць завозять «Калібри» до окупованого Криму. Зараз росіяни в змозі виготовляти близько 25 «Калібрів» на місяць, Х-101 — 35 одиниць, «Кинжалів» — дві одиниці в місяць, балістичних ракет 9М723 до «Іскандер-М» — п’ять одиниць, — сказав він.

За його словами, «таким чином, їм вдається завозити комплектуючі для виробництва ракетного озброєння, незважаючи на міжнародні санкції».

За підрахунками ГУР, у росіян залишилося 15% від тих обсягів ракет, що були до початку війни. У результаті Росія на сьогодні не здатна випускати за одну атаку 90-110 високоточних крилатих ракет, як це було раніше.

Нагадаємо, у ніч на 19 травня сили протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» збили три російські крилаті ракети типу «Калібр» над Миколаївщиною.