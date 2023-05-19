У ніч на 19 травня сили протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» збили три російські крилаті ракети типу «Калібр» над Миколаївщиною.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Всього під час нічної атаки на Україну Повітряні сили знищили 16 безпілотників і три крилаті ракети «Калібр». Загалом російські окупанти випустили 22 дрони Shahed-136/131 з північного та південно-східного напрямків і шість «Калібрів» з кораблів у Чорному морі.

Нагадаємо, військові РФ впродовж 17 травня чотири рази обстріляли Миколаївську область.