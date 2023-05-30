Кабінет Міністрів дозволив подавати заявки на програму «єВідновлення» в паперовому вигляді.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Уряд на засіданні в вівторок вніс зміни до постанови про затвердження Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій обʼєктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок збройної агресії Росії з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення».

Змінами передбачено можливість надання документів щодо компенсації за пошкоджене нерухоме майно у паперовій формі через ЦНАПи, органи соціального захисту населення або нотаріуса.

Також у новій постанові окреслено організацію безпечного поводження з відходами від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу); мінімізацію негативного впливу на здоровʼя людей, навколишнє природне та соціальне середовище під час виконання робіт з відновлення експлуатаційної придатності обʼєкта.

А також змінами передбачено запровадження вибіркового та комплексного моніторингу розгляду заяв на виплату компенсації та верифікації цільового використання коштів компенсації за пошкоджене нерухоме майно тощо.

Нагадаємо, за перший тиждень роботи програми з відновлення пошкодженого житла єВідновлення миколаївці подали 870 заявок. Це 8,3% від загальної кількості заявок по Україні.