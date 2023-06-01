У ніч проти 1 червня під час чергової атаки росіян серед трьох загиблих у Деснянському районі Києва була дружина Ярослава. Укриття, до якого вона прийшла, виявилося закритим.

Про це він розповів «Суспільному».

«Була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили, та й усе. Люди стукали, і в той момент прилетіло», — розповів він.

Чоловік розповів, що біля укриття були вони з дружиною та дитиною. Ярослав побіг на інший бік, щоб просити відповідальних відкрити укриття.

У цей момент сталося падіння уламків. Як розповіли місцеві, вони впали через 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги. З дитиною все добре, а жінка загинула.

У поліції нам зазначили, що правоохоронці наразі працюють на місцях падіння уламків. Наразі у них ще немає інформації щодо цього випадку.

Нагадаємо, в ніч на 1 червня Сили протиповітряної оборони збили 10 з 10 ракет з ОТРК «Іскандер», якими росіяни намагались атакувати Київ.