Чеський сенат у середу схвалив резолюцію про підготовку до саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі в липні, в якій, серед іншого, відзначив погіршення безпекової ситуації в Європі та підтримав вступ України до НАТО в найкоротші терміни.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Згідно з текстом резолюції, Сенат Чехії «виступає за якнайшвидше набуття Україною членства в НАТО», підтримує навчання й постачання зброї та іншого військового обладнання Україні в координації із союзниками.

«Ми підтримуємо підвищення рівня взаємосумісності України з НАТО в інтересах євроатлантичної інтеграції, а також підтримуємо поглиблення відносин НАТО з державами, що не є членами Альянсу, такими як Молдова», — зазначається в тексті.

Також чеські сенатори закликають уряд почати на саміті у Вільнюсі дискусію про чіткий шлях вступу України до НАТО та перспективи отримання нею гарантій безпеки.

«Ми закликаємо уряд Чеської Республіки поглибити інтеграцію України в структури і процеси НАТО до формального початку процесу її вступу до Північноатлантичного Альянсу, і ми закликаємо уряд домагатися більш інтенсивної підтримки України з боку країн НАТО», — йдеться в документі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував чеському Сенату за ухвалення резолюції.

«Імпульс для здійснення кроку до членства України на саміті у Вільнюсі продовжує нарощуватися, і ми дякуємо Мілошу Вистрчилу (спікеру Сенату Чехії, — прим.) та чеським сенаторам за їхній крок», — написав він у Twitter.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі стверджує, що однією з причин, через які РФ розв'язала повномасштабну війну проти України, стало бажання Києва приєднатися до НАТО.