Народний депутат Ігор Копитін відвідав Шевченківську громаду, яка частково була під російською окупацією та значно постраждала від обстрілів РФ.
Він повідомив, що, зокрема, побував у ліцеї в селі Шевченкове, будівля якого також зазнала значних пошкоджень внаслідок обстрілів росіян.
— Будівля постраждала від російських обстрілів, але сьогодні поряд з нею випускники отримали атестати про повну середню освіту. Будівля — не головне, головне — люди. Хоча і саму будівлю відремонтуємо. Трохи інформації щодо Шевченківського ліцею. Будівля постраждала в результаті обстрілу села російськими окупантами. Як наслідок, пошкоджена покрівля: шифер та плити перекриття, — зазначив Ігор Копитін.
Він розповів, що зараз проводити навчання у ліцеї неможливо. Через пошкодження покрівлі з’явилася проблема з затопленням будівлі під час дощів. А це і сирість, і грибок, і повільне руйнування самої будівлі.
— Першочергове завдання — відремонтувати покрівлю, щоб зберегти будівлю. Не варто забувати, що більшість шкіл громади пошкоджені або зруйновані російськими виродками. А дітям потрібно десь навчатися. Голова громади Олег Пилипенко прикладає максимум зусиль, але можливості громади обмежені. Тому зі своєї сторони також шукатиму варіанти для збереження навчального закладу, — пообіцяв народний депутат.
Раніше народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін провів 9 червня робочу нараду за участі представників силових відомств України та німецької компанії Dedrone Gmbh.
Народний депутат Ігор Копитін відвідав Шевченківську громаду, яка частково була під російською окупацією та значно постраждала від обстрілів РФ.
Він повідомив, що, зокрема, побував у ліцеї в селі Шевченкове, будівля якого також зазнала значних пошкоджень внаслідок обстрілів росіян.
— Будівля постраждала від російських обстрілів, але сьогодні поряд з нею випускники отримали атестати про повну середню освіту. Будівля — не головне, головне — люди. Хоча і саму будівлю відремонтуємо. Трохи інформації щодо Шевченківського ліцею. Будівля постраждала в результаті обстрілу села російськими окупантами. Як наслідок, пошкоджена покрівля: шифер та плити перекриття, — зазначив Ігор Копитін.
Він розповів, що зараз проводити навчання у ліцеї неможливо. Через пошкодження покрівлі з’явилася проблема з затопленням будівлі під час дощів. А це і сирість, і грибок, і повільне руйнування самої будівлі.
— Першочергове завдання — відремонтувати покрівлю, щоб зберегти будівлю. Не варто забувати, що більшість шкіл громади пошкоджені або зруйновані російськими виродками. А дітям потрібно десь навчатися. Голова громади Олег Пилипенко прикладає максимум зусиль, але можливості громади обмежені. Тому зі своєї сторони також шукатиму варіанти для збереження навчального закладу, — пообіцяв народний депутат.
Раніше народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін провів 9 червня робочу нараду за участі представників силових відомств України та німецької компанії Dedrone Gmbh.