Народний депутат Ігор Копитін відвідав Шевченківську громаду, яка частково була під російською окупацією та значно постраждала від обстрілів РФ.

Він повідомив, що, зокрема, побував у ліцеї в селі Шевченкове, будівля якого також зазнала значних пошкоджень внаслідок обстрілів росіян.

— Будівля постраждала від російських обстрілів, але сьогодні поряд з нею випускники отримали атестати про повну середню освіту. Будівля — не головне, головне — люди. Хоча і саму будівлю відремонтуємо. Трохи інформації щодо Шевченківського ліцею. Будівля постраждала в результаті обстрілу села російськими окупантами. Як наслідок, пошкоджена покрівля: шифер та плити перекриття, — зазначив Ігор Копитін.

Він розповів, що зараз проводити навчання у ліцеї неможливо. Через пошкодження покрівлі з’явилася проблема з затопленням будівлі під час дощів. А це і сирість, і грибок, і повільне руйнування самої будівлі.

— Першочергове завдання — відремонтувати покрівлю, щоб зберегти будівлю. Не варто забувати, що більшість шкіл громади пошкоджені або зруйновані російськими виродками. А дітям потрібно десь навчатися. Голова громади Олег Пилипенко прикладає максимум зусиль, але можливості громади обмежені. Тому зі своєї сторони також шукатиму варіанти для збереження навчального закладу, — пообіцяв народний депутат.

Раніше народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін провів 9 червня робочу нараду за участі представників силових відомств України та німецької компанії Dedrone Gmbh.