Народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін провів 9 червня робочу нараду за участі представників силових відомств України та німецької компанії Dedrone Gmbh.

Ця компанія є виробником продукції та програмного забезпечення у сфері виявлення, відстеження та визначення типу ворожих БПЛА, повідомив народний депутат у своєму Telegram-каналі.

— Продукція Dedrone широко використовується у всьому світі для захисту кордону, критичної інфраструктури, а також цілих мегаполісів. Використовуємо системи компанії і ми, в тому числі по всій лінії фронту. Dedrone передала Україні 120 систем за кошти Уряду Німеччини. Дане обладнання зокрема було використано в якості основи для створення української системи визначення та розпізнавання БПЛА, – повідомив Ігор Копитін.

Він розповів, що під час наради обговорювався практичний досвід використання обладнання: «Представники силових відомств позитивно оцінили можливості систем Dedrone. На основі практичного використання також склали перелік питань та пропозиції для модернізації системи».

Нардеп додав, що «системи позитивно себе зарекомендували», а тому «будемо працювати над збільшенням їх кількості».

Раніше повідомлялося, що нардеп Ігор Копитін, який представляє Миколаївщину Верховній Раді, побував з робочим візитом в США у складі Українсько-американської робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю, яка створена на виконання указу президента Володимира Зеленського.