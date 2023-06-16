На Миколаївщині судитимуть командира взводу однієї з військових частин Військово-морських сил ЗСУ, який погрожував підлеглим та вимагав гроші за одноденне звільнення. Зокрема, у вересні він ударив свого підлеглого, щоб показати перевагу. На Миколаївщині судитимуть командира взводу однієї з військових частин Військово-морських сил ЗСУ, який погрожував підлеглим та вимагав гроші за одноденне звільнення. Зокрема, у вересні він ударив свого підлеглого, щоб показати перевагу.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними розслідування, упродовж 2022 року командир взводу вимагав від своїх підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину коштів зі щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану.

Також за хабарі він не проводив стосовно них службових розслідувань і надавав протиправні дозволи на звільнення. Загалом головний сержант одержав 600 тисяч грн неправомірної вигоди.

Крім того, у вересні 2022 року він ударив кулаком у передпліччя підлеглого, демонструючи перевагу над ним, чим спричинив тілесні ушкодження.

Під час обшуку за місцем проживання командира взводу правоохоронці виявили та вилучили автомат Калашникова АК-12 та 270 патронів. Наразі чоловік перебуває під вартою.

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт за Кримінального кодексу України стосовно командира взводу за фактами вимагання чужого майна з погрозою насильства, незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами, одержання неправомірної вигоди, непокори та застосування насильства щодо підлеглого.

Чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала двох колаборантів, які працювали в херсонській тюрмі, де росіяни утримували викрадених жителів Херсонщини.